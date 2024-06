Atletica: Continental Tour; Fabbri vince in Polonia

Il meeting di Bydgoszcz, in Polonia, tappa Gold del Continental Tour, è la prima gara del campione europeo Leonardo Fabbri dopo il trionfo di Roma, e arriva un altro successo nettissimo a livello internazionale, con tre lanci oltre i 22 metri.

Questa volta il colosso fiorentino arriva a 22,38 nel quinto turno, in una serie nobilitata anche dalle spallate di 22,03 al terzo e 22,28 al sesto e ultimo ingresso in pedana.

Un'affermazione schiacciante, la settima su sette gare nella stagione all'aperto, tutte sopra la fatidica barriera.

Lontani gli altri: il giamaicano Rajindra Campbell (21,22) e il britannico Scott Lincoln (21,02), poi il messicano Uziel Munoz (20,98), il ceco Tomas Stanek (20,63) e i polacchi Konrad Bukowiecki (20,12) e Michal Haratyk (soltanto 19,97 per il bronzo europeo). Chi non sbaglia un colpo invece è il fiorentino dell'Aeronautica che ribadisce la propria stabilità intorno a misure di eccellenza mondiale.



