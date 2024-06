Pitti Immagine lancia salone Becycle, per amanti del ciclismo

Pitti Immagine entra nel mondo delle due ruote: nasce il salone Becycle, dedicato agli amanti del ciclismo. Il debutto in occasione della storica partenza del Tour de France da Firenze, il 29 giugno: Becycle andrà in scena dal 26 al 28 giugno alla Stazione Leopolda, e tra prodotti e novità sarà presente anche una mostra di sir Paul Smith.

"Pitti Immagine ha da tempo esteso le sue attività oltre il perimetro della moda, - spiega Raffaello Napoleone, ad di Pitti Immagine - reinterpretando le formule espositive consolidate in base alle esigenze e peculiarità di altri settori significativi per il lifestyle moderno".

Il salone ha l'ambizione di proporre un format innovativo a livello italiano ed europeo: fra gli espositori infatti non mancheranno alcuni marchi simbolo dell'industria italiana del settore, a cominciare da Colnago, De Rosa e Campagnolo, assieme ad altre eccellenze nazionali come Passoni, 3t e Pard, l'abbigliamento di Q36.5 e Nalini, le calzature di Northwave e Sidi, oltre a brand internazionali come Cervelo e Assos. L'area destinazioni e cicloturismo promuoverà inoltre le esperienze in Toscana, Basilicata, Emilia-Romagna, Piemonte - Langhe Monferrato Roero, Veneto, Valtellina, Varese, oltre alle suggestioni internazionali di Gran Canaria. Organizzato poi un programma di incontri e racconti di grandi campioni tra cui Vincenzo Nibali.

Sarà presente anche lo stilista britannico Paul Smith, protagonista del recente Pitti Uomo con la sua linea Pe25 e noto amante delle due ruote (aveva un'aspirazione giovanile di diventare un ciclista professionista): porterà al salone la sua collezione di biciclette, antiche e moderne, maglie d'epoca e memorabilia del grande ciclismo, per la mostra Paul's World of cycling. Lo stilista sarà protagonista anche sul palco in una conversazione con lo scrittore Fabio Genovesi in programma il 28 giugno: parlerà del suo rapporto speciale con la bicicletta.





