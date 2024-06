Furgone con 8 operai a bordo contro muro, due feriti gravi

È di otto persone ferite, di cui due in modo grave, il bilancio di un incidente stradale accaduto oggi, alle 13.45, ad Arcidosso (Grosseto), sul Monte Amiata, dove un furgone con a bordo operai agricoli stranieri è andato a sbattere contro il muro di recinzione di una abitazione alla periferia del paese.

Non si esclude che il conducente abbia avuto un colpo di sonno e abbia perso il controllo del mezzo. I vigili del fuoco hanno estratto tre persone che erano rimaste bloccate sul mezzo, gli occupanti dei posti anteriori del pulmino, perché incastrati tra le lamiere, e li ha consegnati al personale sanitario. Per gli altri cinque solo ferite lievi. Sul posto sono intervenuti i due elicotteri Pegaso del 118 e varie ambulanze, oltre a carabinieri e vigili del fuoco. I due feriti più gravi sono stati trasportati all'ospedale Le Scotte di Siena e si trovano ricoverati in gravi condizioni. La strada è stata temporaneamente interrotta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA