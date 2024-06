Tour de France parte da Firenze,i provvedimenti per la viabilità

Si avvicina il Grand départ del Tour de France da Firenze, al via il 29 gennaio, questi i provvedimenti alla viabilità a Firenze.

In particolare da mercoledì 26 giugno divieti di sosta lungo viale Galileo da piazzale Michelangelo fino a piazzale Galileo, mentre il 27 chiuso al transito viale Galileo tra Piazzale Michelangelo e Piazzale Galileo. Chiusure confermate anche per il giorno della gara.

Per quanto riguarda il centro storico, da martedì 25 giugno chiusa via Antonio Magliabechi tra corso dei Tintori e piazza Santa Croce, con relativi divieti di sosta. Divieti di sosta anche sul lungarno della Zecca Vecchia. Giovedì 27 giugno chiuse al transito piazza della Signoria, piazza San Firenze e borgo Santa Croce. Venerdì 28 giugno, vigilia della partenza, vietata al transito tutta l'area delle Cascine: piazza Vittorio Veneto, via Luciano Berio, via del Fosso Macinante, viale del Visarno, viale degli Olmi, viale della Catena, viale Lincoln, via delle Cascine, piazzale delle Cascine, viale dell'Aeronautica e via del Pegaso. Contestualmente attivi anche divieti di sosta, che si allargano anche a via dei Vespucci e del Barco.

Coinvolta anche la zona sud della città, con divieti di sosta che riguardano entrambe le sponde dell'Arno. Venerdì 28 giugno i divieti di sosta si allargheranno in viale Europa, viale Giannotti, via Salutati e via Marsuppini fino all'incrocio con viale Michelangiolo. Tutti i provvedimenti sono on line sul sito del Comune di Firenze all'indirizzo https://www.comune.fi.it/tour-de-france.



