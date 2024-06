Fair Play Menarini,Agnese Mori vince premio 'Studio e sport'

Agnese Mori, ventenne campionessa livornese di pattinaggio a rotelle, ha vinto l'edizione 2024 del premio speciale Fiamme gialle 'Studio e sport', riconoscimento istituito nell'ambito del premio internazionale Fair Play Menarini in collaborazione con il Coni Toscana e i Gruppi Sportivi della Guardia di Finanza, assegnato ogni anno a giovani campioni che si sono distinti per aver raggiunto risultati eccellenti sia a livello sportivo che in ambito scolastico.

Mori ha alzato al cielo di Roccaraso la Coppa Europa Juniores 2022 di pattinaggio artistico a rotelle, solo pochi mesi prima di conseguire con 100/100 il diploma di maturità al liceo delle scienze umane. Grazie al premio 'Studio e sport', l'atleta del Circolo Polisportivo La Rosa Asd di Livorno avrà l'opportunità di allenarsi al Centro sportivo della Guardia di finanza di Castelporziano, assieme agli altri due giovani finalisti del premio, la promessa del basket Guido Pellegrini e Alessandro Cosentino, campione di pattinaggio freestlyle in linea.

"Sono i campioni di domani, ma se le premesse sono quelle che hanno dimostrato coi loro primi risultati saranno i campioni del fair play di domani", ha affermato Antonello Biscini, presidente della Fondazione Fair Play Menarini. "La speranza è quella che qualcuno di questi ragazzi che abbiamo premiato negli anni scorsi e che premieremo quest'anno - ha detto il tenente colonello Aldo De Donno, comandante del primo nucleo atletica leggera Fiamme gialle - possano ottenere quei risultati eccelsi che i miei ed i nostri atleti hanno ottenuto ad esempio agli Europei di atletica di Roma 2024".



