Mostra di foto d'epoca riscopre l'orientalismo dell'800-'900

L'orientalismo, la passione per l'Oriente e la moda per gli allestimenti esotici nelle dimore e nelle case di villeggiatura sulla costa toscana fra seconda metà dell'800 e primi 20 anni del '900, sono il focus di una mostra aperta al Museo Mug2 di Massa che raccoglie testimonianze fotografiche adeguate a descrivere un secolo dopo tale interesse.

La rassegna, intitolata 'Evasioni d'Oriente. Il fascino dell'esotismo in Toscana tra 800 e 900' nasce dalla collaborazione tra l'Associazione Mug2 per un Museo Solidale di Massa e il Museo Stibbert e la Fondazione Alinari per la Fotografia di Firenze e presenta un aspetto della vita sociale e artistica che caratterizzava la costa con gli influssi orientaleggianti divenuti di moda in Europa in quel periodo.

Grazie al contributo fondamentale delle immagini conservate negli Archivi Alinari, cui si aggiungono quelle dell'Archivio di Stato di Massa, dell'Archivio Franco Frediani e dell'Archivio del Touring Club Italiano, "siamo riusciti - spiegano i promotori - a creare un itinerario incentrato sul fascino che l'esotismo aveva avuto sul gusto toscano tra Ottocento e Novecento".

"Un Oriente lontano e misterioso, ma allo stesso tempo raggiungibile ormai non solo dal viaggiatore coraggioso, ma anche da un più vasto pubblico grazie ai numerosi empori di vendita e all'operato di architetti, decoratori e pittori che si cimentarono in questo nuovo gusto, creando soprattutto nelle nascenti città balneari uno stile del tutto originale, che ne diventò cifra distintiva". Così le immagini, ovviamente in bianco e nero, riportano all'orientalismo della ricca borghesia cosmopolita che permeò tutti gli strati della società ispirando la moda e le occasioni di svago, entrando ben presto nelle feste carnevalesche, da Firenze a Viareggio.

La mostra prosegue fino al 15 settembre con ingresso da via Alberica.



