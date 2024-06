Al Verdi Firenze Marcorè versione Sherlock, Elio e tanti musical

Neri Marcorè in versione Sherlock Holmes, al debutto in un musical, la nuova versione in prima nazionale de 'Il cappello di paglia di Firenze' e anche Elio e il musical tratto dalla serie tv 'Mare fuori'. Sono alcune dei principali appuntamenti della nuova stagione del Teatro Verdi di Firenze, che prenderà il via il 24 ottobre. Oggi la presentazione del nuovo cartellone che punta molto sui musical. Sul palco anche Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia con 'La strana coppia' di Neil Simon. Quindi 'West Side Story' ad aprire il 2025, o 'Rumori fuori scena' (23-26 gennaio al Teatro di Fiesole), 'Amanti' commedia scritta da Ivan Cotroneo, il musical tratto dal film 'Sapore di mare', 'I 7 Re di Roma' con Enrico Brignano, la versione teatrale di 'Tootsie' con Paolo Conticini ed Enzo Iacchetti. E, ancora, il clown russo Slava Polunin in 'Slava's Snowshow' e a chiudere la stagione 'Il cappello di paglia di Firenze'.

Ampio anche il cartellone degli spettacoli a scelta: si parte da 'Alice nel paese delle meraviglie', poi Max Giusti, quindi 'Cenerentola' con il Balletto di Milano, 'Samusà' con Virginia Raffaele, il 'Natale in casa Cupiello' rivisto da Vincenzo Salemme. Trasferta al Puccini il 25 novembre con Maurizio Colombi e 'Caveman' per la regia di Teo Teocoli. Si torna al Verdi con 'Puccini Dance Circus Opera', a seguire 'Mare fuori (6-7 dicembre), Massimo Lopez Tullio Solenghi in 'Dove eravamo rimasti', il Babysitter con Paolo Ruffini, l'Acqua cheta di Augusto Novelli e chiusura al Teatro Cartiere Carrara con A Christmas Carol con Roberto Ciufoli.

Il nuovo anno si aprirà con 'Lo schiaccianoci (2 gennaio), poi 'Peter Pan' su musiche di Edoardo Bennato (4-6 gennaio), 'Giselle' con il Russian classical ballet (13 gennaio). A febbraio 'Aggiungi un posto a tavola' con special Guest Lorella Cuccarini, poi Elio con 'Quando un musicista ride', il musical 'Cats. In cartellone anche il comico Max Angioni in 'Anche meno', poi 'Grease' ed infine infine 'Solo', lo spettacolo del trasformista Arturo Brachetti (12-13) mentre la chiusura sarà al Mandela Forum con il musical di 'Anastasia' (8-11 maggio).





