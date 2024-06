Premio Fiesole Maestri del cinema a Gabriele Salvatores

Andrà al regista Gabriele Salvatores il premio Fiesole ai Maestri del cinema edizione 2024, riconoscimento conferito dal Comune di Fiesole (Firenze) in collaborazione con il Gruppo toscano del Sindacato nazionale critici cinematografici italiani e la Fondazione Sistema Toscana, per la direzione artistica di Simone Emiliani.

La serata di premiazione si terrà il 29 giugno al Teatro Romano di Fiesole (ingresso gratuito): si aprirà alle 20.45 con un incontro con Salvatores e la presentazione del volume monografico, dal titolo 'La realtà immaginata. Il cinema di Gabriele Salvatores, a cura di Paola Casella con i contributi dei soci del Sncci, per le Edizioni EtS di Pisa.

Ospite speciale della serata l'attore Fabrizio Bentivoglio che ha lavorato con Salvatores da Marrakech Express a Il ritorno di Casanova. A seguire sarà proiettato il film Tutto il mio folle amore, protagonista Claudio Santamaria. Il riconoscimento è accompagnato da una retrospettiva dei film del regista premiato che si terrà nell'arena estiva di Apriti cinema agli Uffizi di Firenze: il via il 27 giugno con Mediterraneo, che gli è valso l'Oscar al miglior film in lingua straniera. Il programma continua il 4 luglio con Nirvana e l'11 luglio con Turné.

L'omaggio prosegue anche nel mese di agosto al Teatro Romano di Fiesole con la proiezione di Sud (6 agosto) e Educazione Siberiana (20 agosto).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA