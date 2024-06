Gucci rinnova tre sale alla mostra Visions

Continua ad evolversi la mostra permanente Gucci Visions, allestita al Palazzo della Mercanzia di Firenze, che presenta oggi, in occasione di Pitti Uomo 106, il rinnovato allestimento di tre sale. Un'evoluzione che segue di pari passo i cambiamenti all'interno della maison, dove a settembre 2023 ha debuttato Sabato De Sarno come nuovo direttore creativo, succedendo ad Alessandro Michele. Così la mostra, che evidenzia i modelli emblematici e gli elementi iconici dell'azienda, oltre ai capi icona dei direttori creativi, oggi apre una sala dedicata al tennis mostrando una connessione che Gucci avviò con la pionieristica avventura nelle calzature sportive negli anni '70.

Esposte le sneakers Tennis 1977, ma anche modelli vintage, due look di Sabato De Sarno oltre alle immagini della recente campagna con il campione di tennis Jannik Sinner. Nella sala dedicata all'archivio, in cui i look firmati dai diversi direttori creativi sono esposti a coppie in modo da farli dialogare tra loro, sono stati aggiunti tre look firmati da Sabato De Sarno (la famosa tuta in tessuto GG con mocassini con plateau, il top in cashmere e seta abbinato alla gonna con le frange in cristallo, e il top con cristalli abbinato ai jeans della P/e 2024). C'è poi la sala dei foulard, in cui sono esposti 20 pezzi iconici d'archivio appartenenti a vari decenni e collezioni. La mostra prosegue con le sale, già aperte al pubblico, tra cui quelle dedicate alla valigeria e ai pezzi iconici, come le borse Bamboo 1947, la Horsebit 1955 e la Jackie 1961.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA