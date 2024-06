Tombolini per i 60 anni lancia capsule Ultra Light

Il marchio Tombolini festeggia oggi a Pitti Uomo 106 i suoi primi 60 anni e annuncia la nascita della Fondazione Eugenio Tombolini, che si occuperà di dar vita a una scuola di sartoria interna all'azienda che ha sede a Colmurano (Macerata).

Per celebrare l'anniversario, l'azienda, fondata nel 1964 a Urbisaglia da Eugenio Tombolini e oggi con una forza lavoro di 150 dipendenti, ha presentato la nuova capsule collection per la primavera/estate 2025: Ultra Light di Zero Gravity il cui punto di forza è la tela di lana e seta sottilissima (in doppio ritorto, dal peso di soli 86 gr al mq). Così in collezione ci sono l'abito, monopetto e doppiopetto, e lo spolverino richiudibile che diventa un poggiacollo; la camicia classica abbinata alla cravatta e alla pochette. E ancora il completo due pezzi con camicia, cravatta e pochette il cui peso non supera i 500 grammi. In collezione c'è anche Zero Impact, una linea realizzata con filati organici e biodegradabili.

Oggi allo stand è stata anche annunciata la partnership con Al-Nassr, la squadra di calcio saudita in cui militano molti campioni come Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic e Sadio Mané.

Il marchio italiano diventerà lo sponsor ufficiale della squadra per il formal wear a partire da questa stagione e per tutta la prossima, fornendo le divise alla formazione, allo staff tecnico e alla dirigenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA