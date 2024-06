'Stregato dalla Torre', a Pisa mostra sulla collezione Malkov

Nel corso del tempo ha messo insieme circa 6mila documenti, tra libri di viaggio, libri di letteratura, poesia, scienza e arte e ancora riviste, cartoline, ritagli, fotocopie, nonché oggetti, alcuni dei quali decisamente curiosi. Tutti su Pisa e la sua famosa Torre. La collezione dell'ingegnere russo David Ilič Malkov, donata all'Università di Pisa nel 1994 e ora parte del patrimonio della sua biblioteca, diventa per la seconda volta una mostra (dopo una prima esposizione organizzata nel 1996) e sarà ospitata nel cortile del Palazzo della Sapienza da oggi al 31 luglio.

L'esposizione, intitolata 'Stregato dalla Torre. Pisa nella collezione di D.I. Malkov, il Campanilista Moscovita', è organizzata dall'Università di Pisa e dalla Società storica pisana, con il supporto del Sistema bibliotecario di Ateneo e di Acme04, nell'ambito delle celebrazioni per gli 850 anni della posa della prima pietra del celebre campanile. Malkov, andando al lavoro una mattina di marzo del 1964 conobbe, dalla Pravda, i problemi di stabilità della Torre di Pisa e l'appello agli esperti di tutto il mondo per salvarla. Fu l'inizio di una grande passione, quasi un'ossessione, che lo portò a documentarsi e a ideare un progetto di cui si parlò sui principali quotidiani sovietici e che giunse perfino in Italia.

Anche se furono preferite altre soluzioni, Malkov non smise di pensare alla Torre, anzi iniziò a collezionare ogni sorta di materiale sul campanile e sulla città che la ospita: nella mostra si potrà scoprire il campanile più celebre al mondo visto con gli occhi di questo viaggiatore immaginario, che a Pisa c'è stato solo una volta in occasione della donazione della sua collezione.



