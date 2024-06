Progetto studentato da 372 posti in area ex Saint Gobain a Pisa

Finint Investments, società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Finint, ha stipulato attraverso il Fondo Pitagora un contratto preliminare di compravendita di un'area ex industriale di circa 10.000 metri quadri a Pisa, in via Ponte a Piglieri, per realizzare uno studentato da 372 posti letto. L'operazione ha visto Ville Urbane spa come parte venditrice e attuatrice della trasformazione e riqualificazione del sito che fu della società Saint-Gobain.

Il progetto, si spiega, "prevede la costruzione di un complesso ultraccessoriato in un'area precedentemente bonificata, con la realizzazione di un immobile e di aree verdi attrezzate per il tempo libero". Gli alloggi saranno prevalentemente a sistemazione in stanza singola, con angolo cottura e servizi privati, ma previste anche stanze doppie. Tra i servizi una reception, una caffetteria, un'area lavanderia, una sala video e una giochi, sale conviviali e di svago, aule per lo studio, una palestra e un'ulteriore struttura sportiva all'esterno. La realizzazione dello studentato sarà affidata al Fondo Pitagora. Per il sindaco di Pisa Michele Conti il progetto "costituisce una grande opportunità per completare la riqualificazione in atto nell'area, dove è rimasta un'ampia zona non utilizzata occupata da capannoni abbandonati". "Il mercato dello Student Housing ha registrato una rapida crescita negli ultimi anni e rappresenta uno dei settori emergenti più attivi in Italia" commenta Mauro Sbroggiò, ad di Finint Investments.

Per Luca lemmi, presidente della Cmsa soc.coop. che controlla la Ville Urbane spa, la realizzazione dello studentato sarà "un significativo e qualificato passo in avanti nel completamento del recupero dell'area ex Saint Gobain ovest, avviato dieci anni fa con la realizzazione del supermercato Coop e di altre 110 unità immobiliari tra uffici e abitazioni. Oltre ad accompagnare Finint Investments con il nostro impegno nell'attuazione del progetto, ci concentreremo nello sviluppo dell'area edificabile che residua, così da completare l'intero recupero dell'area".





