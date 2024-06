Pisa book festival, Bjorn Larsson ospite d'onore

E' in programma dal 3 al 6 ottobre la XXII edizione del Pisa book festival, salone del libro riservato alle piccole-medie case editrici italiane con marchio indipendente. Ospite d'onore sarà lo scrittore svedese Bjorn Larsson.

Annunciata anche la terzina dei finalisti dei Translation awards, premio alla letteratura in traduzione: in gara Rosalba Molesi, con Il destino che mi portò a Trieste di Radoslav Petkovic (Bottega Errante), Marco Federici Solari con L'Inchino del gigante di Christoph Ransmayr (L'Orma), e Giulia Zavagna con L'invincibile estate di Liliana di Cristina Rivera Garza (Sur).

La cerimonia di premiazione sarà il 4 ottobre quando saranno consegnati anche i premi alla carriera a Roberto Francavilla, "massimo traduttore di letteratura in lingua portoghese" e a Roberto Keller, editore "che ha esplorato con grande intuito e passione la letteratura mitteleuropea scoprendo, tra l'altro, il premio Nobel Herta Müller". I premi speciali della giuria vanno a Massimo Bacigalupo per la poesia e a Joseph Farrell per la traduzione in inglese del teatro di Dario Fo e Franca Rame.

Riguardo al festival sono 90 gli editori da tutta Italia già confermati e 100 gli eventi in programmazione. Previsti 200 ospiti, tema dell'edizione il Mare, filo rosso che unirà i grandi classici della letteratura ai contemporanei che lo hanno cantato in prosa e in versi e un omaggio a Pisa e al suo glorioso passato di Repubblica marinara. Il salone ripropone la formula di evento diffuso che prevede il polo espositivo con 90 stand di editori agli Arsenali Repubblicani, e sei grandi palcoscenici storici per gli eventi: il Fortilizio della Torre Guelfa, il Museo delle Navi, la Chiesa di San Vito, Palazzo Reale, Palazzo Blu e il Royal Victoria Hotel. Il salone è suddiviso nelle sezioni Anteprime, i Grandi Ospiti, il Made in Tuscany, (la rubrica curata da Vanni Santoni), Giallissima, il ciclo Lezioni di Storia e la Scuola di Editoria. Saranno inoltre celebrati l'anniversario della Rivoluzione dei Garofani, ci sarà un omaggio a R.J.Tolkien e una mostra a Palazzo Blu dedicata a Yambo (150 anni dalla nascita) che farà da Anteprima al festival che è ideato e diretto da Lucia Della Porta, realizzato dall'associazione Ets Pisa book festival con il contributo della Fondazione Pisa, il patrocinio e sostegno del Comune di Pisa, della Regione Toscana e della Camera di Commercio Toscana-Ovest, in collaborazione con i Musei Nazional di Pisa, il Museo di Palazzo Blu e il Museo della Grafica.



