Consigliera Fdi Lucca chiede minuto silenzio per elezione Salis

Durante la seduta di ieri del consiglio comunale a Lucca, la consigliera di Fratelli d'Italia Laura Da Prato ha chiesto un minuto di silenzio per l'elezione di Ilaria Salis al Parlamento europeo.

Il consigliere d'opposizione Francesco Raspini, Pd, ha pubblicato sul proprio profilo Fb il video della seduta con l'intervento di Da Prato: "Buonasera a tutti, devo fare una premessa: andrò un po' fuori tema. Mi sembrerebbe necessario fare un minuto di silenzio, forse basterebbero solo 60 secondi, per l'elezione della Salis alle Europee" sono le parole della consigliera. Immediata, tra il brusio dei presenti, la risposta del presidente del consiglio comunale Enrico Torrini: "Evidentemente non è possibile fare un minuto di silenzio per le elezioni di qualcuno".

"Ecco questo è il livello della maggioranza di destra che sfortunatamente sta governando la nostra città. Non penso ci sia bisogno di aggiungere altro", il commento di Raspini.



