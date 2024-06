Al via il Festival dell'Argentario, ospiti da Vespa a Galliani

Ad oltre mezzo secolo di distanza, una delle più belle località turistiche della Toscana avrà di nuovo il 'suo' festival: dal 27 al 30 giugno Porto Santo Stefano accoglierà il Festival dell'Argentario, rassegna di incontri e dibattiti sui temi del nostro tempo con i grandi protagonisti della cultura e del giornalismo, che nasce come ideale prosecuzione dello storico evento, la cui prima edizione si svolse nel 1961. Promosso dal Comune di Monte Argentario, il nuovo format proporrà incontri pubblici, dal giovedì alla domenica, condotti da Gigi Marzullo nella centrale Piazza dei Rioni, dalle 21.30 alle 23 circa. Se nelle edizioni degli anni '60 i protagonisti erano i linguaggi dell'arte, dalla musica al teatro e al balletto, quest'anno il festival si immergerà nell'attualità, mantenendo tuttavia lo stesso spirito: l'obiettivo resta infatti condividere e confrontarsi, generando crescita culturale e bellezza.

Ad inaugurare il programma sarà Bruno Vespa, che giovedì 27 giugno salirà sul palco con la giornalista e scrittrice Maria Latella. La serata di venerdì sarà interamente dedicata a Fausto Leali, che interpreterà alcuni dei suoi brani più celebri.

Sabato 28 giugno Marzullo intervisterà Serena Autieri, interprete di grandi successi a teatro, al cinema e in tv, che per l'occasione regalerà al pubblico un medley di canzoni, e Adriano Galliani, autore del libro Le memorie di Adriano G., scritto con Luigi Garlando ed edito da Piemme.

Infine, domenica 30 giugno, il talk conclusivo con le conduttrici televisive Caterina Balivo ed Eleonora Daniele, e Marcello Simoni, autore bestseller da quasi 2 milioni e mezzo di copie vendute solo in Italia, che presenterà il suo nuovo thriller storico L'enigma del cabalista, edito da Newton Compton.



