Pitti Uomo, lo sport nella moda, c'è anche linea padel

Non più solo completi di abbigliamento tecnico, oggi si apre un nuovo capitolo per l'azienda bolognese Macron, specializzata nella produzione e vendita di capi sportivi - veste più di 90 club professionistici e nazionali -, che partecipa per la prima volta a Pitti Uomo per il lancio della linea Clubhouse, la sua prima collezione di alta gamma. La collezione, che propone anche un focus sullo sport del momento (il padel), è realizzata con materiali tecnici ed innovativi per unire la tecnicità sportiva con un'anima più modaiola. Quindi look da portare dentro e anche fuori dal campo, in cotone e materiali super stretch traspiranti. Una linea che si aggiunge alle 5 aree di business in cui Macron già opera: teamwear, ovvero abbigliamento e accessori per sport di squadra (calcio, rugby, basket, volley, baseball, pallamano, calcetto, running), merchandising (official kit per i tifosi dei club sponsorizzati), activewear (abbigliamento tecnico), athleisure (abbigliamento per il tempo libero) e padel, una collezione specifica dedicata a chi pratica questo sport. L'azienda, che realizza l'80% del fatturato all'estero, conta su una rete vendita che composta da oltre 170 Macron Sport Hub in 30 paesi.

Macron ha chiuso il 2023 con un fatturato di 196 milioni di euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA