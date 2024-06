Palazzo Papesse a Siena, passa da Bankitalia a Opera Laboratori

Palazzo delle Papesse a Siena, costruito nel quindicesimo secolo e così chiamato perché commissionato dalle sorelle di Papa Pio II, è stato acquistato oggi da Opera Laboratori. Lo storico immobile, in cui soggiornò a lungo nel 1633 Galileo Galilei e che dal 1998 al 2088 è stato centro di arte contemporanea, era di proprietà della Banca d'Italia.

"L'acquisto si è concretizzato per alcuni milioni di euro" ha detto parlando con i giornalisti Beppe Costa, presidente e ad di Opera Laboratori, illustrando poi il progetto di riapertura nel segno dell'arte: è prevista subito dopo l'estate con l'inaugurazione della mostra di Julio Le Parc, scultore e pittore argentino, figura di spicco dell'arte cinetica e dell'Op Art, oltre a essere difensore dei diritti umani. Nel 2025, in occasione del ventennale della prima mostra senese e a trenta anni dalla morte di Hugo Pratt, verrà invece organizzata una grande esposizione dedicata al fumettista e scrittore 'padre' di Corto Maltese. "L'intuizione condivisa con Daniele Petrucci, già consigliere delegato, e con Stefano Di Bello, chief operating officer di Opera Laboratori - ha aggiunto Costa -, non rappresenta solamente un grande passo per la nostra società, ma è un investimento fatto per il mondo della cultura; Palazzo delle Papesse dialogherà con tutte le istituzioni culturali italiane e internazionali e inviterà i suoi ospiti ad avere uno sguardo di futuro".



