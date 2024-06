Il ritorno di Snoopy 'sportivo' nella capsule In The Box

Il beagle più amato al mondo, Snoopy, torna protagonista nel mondo della moda: debutta oggi a Pitti Uomo 106 la capsule collection del brand milanese 'In The Box' in collaborazione con Peanuts, che ha reso celebre Charlie Brown e il resto dei personaggi del fumetto. Oggi, i personaggi e la relativa proprietà intellettuale appartengono alla Peanuts Worldwide, detenuta al 41% da WildBrain, al 39% da Sony Music Entertainment (Japan) Inc. e al 20% dalla famiglia di Charles M.

Schulz, che li ha fatti conoscere al mondo nel 1950, quando il noto fumetto debuttò su sette giornali.

Ora, per la primavera-estate 2025 il noto cagnolino torna protagonista su una serie di T-shirts con stampe che evocano le atmosfere retrò dei Club sportivi californiani: Snoopy è declinato con la tecnica del ricamo sulle felpe a girocollo, sulle T-shirt e sulle classiche polo in cotone. Lo si vede mentre è al Malibù Country Club intento a prenotare il campo per una partita o mentre si rilassa all'ombra di una palma, o ancora viene infatti raffigurato nell'esclusivo South Bay Golf Club pronto per uno swing al golf. A Pitti Uomo il marchio In The Box ha portato anche la sua main collection, quest'anno ispirata a Marrakech, il suo souk, i cortili segreti dei riad, le maioliche colorate e i lussureggianti giardini tropicali. Queste atmosfere sono riprodotte con ricami su T-shirt, felpe in cotone e polo, oltre a camicie in denim.



