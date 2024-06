Donna trovata morta in campo nomadi nel Pistoiese, indagini

Una donna è stata trovata morta oggi presso una casetta prefabbricata di Buggiano (Pistoia). Dalle prime informazioni sarebbe stata strangolata.

Le ricerche di chi l'avrebbe uccisa sono in corso da parte dei carabinieri nella zona di Montecatini Terme (Pistoia) e della Val di Nievole. Secondo quanto emerge, potrebbe essere un caso di omicidio in ambito familiare ma non sono disponibili informazioni più precise al momento pertanto - in attesa di ricostruire la dinamica del decesso - viene tenuta ancora aperta l'ipotesi di un suicidio da parte degli inquirenti.

La donna, 39 anni, faceva parte di una comunità nomade ed è stata trovata nella casetta prefabbricata dove viveva e che fa parte di un nucleo di moduli simili installati ad uso abitativo.

I carabinieri stanno cercando testimoni e persone informate sui fatti, fra cui risulterebbe anche il marito, e hanno aperto indagini. La vicenda sta suscitando alcune tensioni nella comunità nomade del campo stanziatasi da molti anni a Buggiano.





