Ilaria Bugetti prima sindaca donna a Prato,'grande emozione'

La candidata del centrosinistra Ilaria Bugetti è la prima sindaca di Prato. Bugetti è arrivata in piazza Duomo a Prato dove si è abbracciata col sindaco uscente Matteo Biffoni e il segretario del Pd di Prato Marco Biagioni oltre a vari sostenitori. Le è stata donata anche una maglia con scritto Ilaria sindaco di Prato e dietro il numero 52, la percentuale dei voti che ha ottenuto.

Bugetti ha parlato di una emozione "immensa assolutamente". "Abbiamo lavorato tanto, ci siamo messi in ascolto con grande umiltà e senza nascondere le difficoltà, ma lasciando spazio ai nostri progetti, alla speranza, a quello che vogliamo costruire. Lo abbiamo fatto tutti insieme, è stato un grande lavoro di squadra e questo è quello che la gente ha sentito, perché poi nelle urne conta quello che si è tramesso come emozioni, progetti e voglia di stare insieme", ha ancora detto Bugetti arrivando al suo comitato elettorale, dove è stata accolta da 200 persone. Il motivo della vittoria al primo turno? "Non lo so - ha aggiunto ,- penso sia l'ascolto, le persone che ci stanno vicino, bisogna sempre donare un sorriso alle persone. C'è tanto bisogno di ascolto e la gente lo sente". Infine le dediche: "Ringrazio mio padre, tutta la mia famiglia e tutte le persone che sono state insieme a me in questo viaggio, tutti i partiti della coalizione, i volontari. Ringrazio Matteo Biffoni". Bugetti era consigliere regionale del Pd quanto le è stata offerta la candidatura a Prato, sua città natale.

