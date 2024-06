Europee, affluenza in Toscana al 59%, in calo

E' al 59% l'affluenza in Toscana per il voto per le Europee in 3.875 seggi su 3.926, dato in calo rispetto al voto del 2019 per il Parlamento europeo: allora l'affluenza era stata del 65,75%. E quanto risulta dai dati del Viminale pubblicati sul portale 'Eligendo'.

Per le Comunali a Firenze su 340 seggi su 366 l'affluenza è pari al 64,57%: nel 2019 era stata del 68,06.

A Prato per le Comunali ha votato il 63,99, nel 2019 il 68,51. A Livorno secondo il dato diffuso dal Comune ha votato il 55,13: nel 2019 era stato il 62,58.



