A Livorno Salvetti al 52%, sindaco 'risultato straordinario'

"Anche se la prudenza non è mai troppa, il dato mi sembra quantomeno stabilizzato intorno al 52%. Questo è un risultato straordinario, in una città dove ci sono tre raggruppamenti sopra il 15%, raggiungere e superare il 50% era veramente un'impresa. Anche perché partivamo dal 34% del 2019. Abbiamo messo insieme un +18%, segno e risultato di 5 anni di lavoro, non solo mio ma di chi ha lavorato con me fianco a fianco. Penso che sia un qualcosa di eccezionale". Lo ha detto il sindaco uscente di Livorno Luca Salvetti, nelle prime sue dichiarazioni appresa la notizia che lo vede sopra il 52% giunti a più della metà delle sezioni scrutinate, 90 su 172. Stando ai dati diffusi dal Comune, il candidato del centrosinistra si avvia alla conquista del secondo mandato.

"Bene per il sottoscritto, ma bene per la città che ha ora la possibilità di una continuità amministrativa, di vedere continuare il lavoro per la completa ripartenza di Livorno.

Livorno ha adesso la chance di consolidarsi", ha aggiunto.

"Aspetto la conferma ma io sono veramente felice e ringrazio tutti i livornesi per le emozioni che mi hanno regalato - ha detto ancora Salvetti ai cronisti nella sede del suo comitato elettorale -. Ci spostiamo adesso in Comune dove ci sarà il coronamento di uno splendido lavoro fatto in campagna elettorale dalla coalizione. Questa coalizione ha lavorato con lo spirito giusto: quello che il centrosinistra secondo me dovrebbe avere in tutta Italia, ovvero perdere un pezzetto di se stessi per guadagnarne un altro più grosso stando insieme agli altri. Il Pd si è confermata la forza che traina questa città, da sempre. Lo abbiamo detto più volte: senza il Pd a Livorno non si vince, il Pd da solo senza gli altri intorno ha difficoltà a vincere. Il quadro è questo. Tutti i rappresentanti dei partiti e liste civiche hanno fatto scelte intelligenti per rimanere in questo solco".



