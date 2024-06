Al Bargello nuovo allestimento per sale Maioliche e arte Islam

Si è concluso il riallestimento della sala delle Maioliche e della sala Islamica al Museo nazionale del Bargello di Firenze. Le sale, chiuse alle visite dal settembre 2023 proprio per consentire il montaggio delle vetrine e una nuova disposizione delle opere, riaprono al pubblico l'8 giugno.

Il riallestimento, finanziato dal piano 'Grandi progetti beni culturali' del Mic per 2,2 milioni, consiste in un ripensamento del percorso espositivo, migliorando anche le modalità di conservazione e valorizzazione delle opere. Nella rinnovata sala Islamica trova spazio una selezione di metalli, avori, ceramiche oltre a tessuti e tappeti, per un totale di quasi 100 opere esposte, tra le più pregiate della ricca raccolta del Bargello, che possiede una delle principali collezioni d'arte islamica in Italia. A questa raccolta vanno ad aggiungersi i due antichi tappeti egiziani che lo Stato italiano ha acquistato nel 2022, esercitando il diritto di prelazione.

Nella sala delle Maioliche sono esposte oltre 400 opere, selezione della raccolta del museo: ci sono maioliche superstiti della grandiosa raccolta dei Medici e lungo le pareti sono esposte maioliche, ceramiche graffite e mattonelle prodotte in Italia dal XIII al XX secolo, a cui si associa una selezione di esemplari realizzati dai vasai moreschi della Spagna islamizzata.

Insieme all'apertura al pubblico delle due sale viene inaugurata una selezione delle 13 opere più rappresentative del salone di Donatello, concentrata sulla produzione dello scultore e di suoi contemporanei, che consentirà ai visitatori di ammirare i grandi capolavori della scultura rinascimentale quando sarà chiuso al pubblico il salone monumentale per lavori di restauro e riallestimento (fino alla fine di ottobre).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA