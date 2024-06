Notte bianca a Ateneo Firenze, dibattiti e analisi voto Europee

Appuntamento all'Università di Firenze per parlare di Europa e del futuro politico dell'Unione.

Come nel settembre del 2022 in occasione delle elezioni politiche, domenica 9 giugno torna, a aprtire dalle 21, la Notte bianca elettorale: la Scuola di scienze politiche e l'associazione Alumni Cesare Alfieri aprono l'Edificio D5 del Campus delle Scienze sociali per commentare i primi risultati delle elezioni europee insieme ai docenti, gli studenti e gli ex allievi dell'Ateneo. La serata, realizzata in collaborazione con Europe Direct e Centro interdipartimentale di ricerca Jean Monnet, è aperta a tutta la cittadinanza su prenotazione (da effettuare entro il 5 giugno).

L'iniziativa si aprirà con i saluti portati da Giovanni Tarli Barbieri, prorettore vicario e docente di diritto elettorale e parlamentare, Carlo Sorrentino, presidente della Scuola di scienze politiche Cesare Alfieri e Lapo Cecconi, presidente dell'associazione Alumni Cesare Alfieri. Seguirà la presentazione di schede informative sui temi rilevanti della politica europea e della campagna elettorale, per poi proseguire con dibattiti, quiz e il racconto degli aspetti meno conosciuti (e divertenti) della campagna elettorale. Dopo le 23 sarà dato spazio ai commenti su exit poll e prime proiezioni, insieme ai ricercatori del Centro italiano studi elettorali (Cise), attivo presso il dipartimento di scienze politiche e sociali: verranno coinvolti nella discussione docenti Unifi esperti della situazione politica, economica e sociale dei principali Paesi dell'Unione, con l'invito a tutti i partecipanti di condividere le loro opinioni sui risultati elettorali. Sono previsti gli interventi di Federica Bicchi ed Enrico Borghetto, docenti di The European Union in the contemporary world; Alessandro Chiaramonte, docente di scienza politica; Laura Solito e Letizia Materassi, docenti di sociologia della comunicazione; Gabriele Paolini, docente di storia contemporanea; Aldo Paparo, docente di comunicazione politica ed elettorale; Micaela Frulli, docente di diritto internazionale; Valeria Fargion e Marco Tarchi, docenti di scienza politica; Giorgia Bulli, docente di comunicazione politica; Ilaria Moschini, docente di critical multimodal analysis of digital discourse; Alberto Tonini, docente di atoria delle relazioni internazionali; Maria Stella Rognoni, docente di storia dell'Africa.



