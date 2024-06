A Pisa tornano i Giorni di Tuono, festival del fumetto

Dal 7 al 9 giugno torna a Pisa Giorni di Tuono, il festival di fumetti, musica e cinema nel segno di Tuono Pettinato, pseudonimo di Andrea Paggiaro, fumettista pisano prematuramente scomparso, giunto alla terza edizione.

La manifestazione organizzata dalla Fondazione Tuono Pettinato con il contributo del Comune di Pisa torna con un programma di eventi, tutti a ingresso libero, che vedrà tra gli ospiti Bruno Bozzetto, autore di film d'animazione, e Adriano Carnevali, creatore dei Ronfi, e Mario Natangelo, il caustico vignettista de Il Fatto Quotidiano. Tra i nomi di spicco del festival anche Davide Toffolo, fumettista e musicista nei Tre Allegri Ragazzi Morti, che, con lo spettacolo Remotti. L'ultimo vecchio sulla Terra, sarà tra i protagonisti del concerto dell'8 giugno al Giardino Scotto assieme alle band Divulgazione e Inferno. Lo stesso Toffolo curerà, domenica al Cinema Arsenale, una lettura pubblica musicata di Nevermind. In cartellone anche la disegnatrice Disney, Silvia Ziche, il fumettista Vincenzo Filosa e Alessandro Baronciani che presenterà la nuova edizione di Una Storia a fumetti, contenente anche tavole inedite di Tuono Pettinato.

"Valorizzare Andrea Paggiaro - ha detto il sindaco Michele Conti - significa valorizzare la città. Il festival serve quindi anche a far conoscere dai suoi concittadini un giovane artista che si era tanto speso nella sua attività creativa, facendosi apprezzare in Italia e all'estero".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA