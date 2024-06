Scontro tra moto, due morti nel Grossetano

Due vittime in un incidente stradale avvenuto stamani nel Grossetano, lungo la strada provinciale 159 Scansanese. Da quanto appreso si sono scontrate due moto che procedevano in direzioni opposte nel tratto tra Preselle e Pancole, nel comune di Scansano. Le vittime sono un diciannovenne e un trentacinquenne. Inutili i soccorsi prestati dai sanitari inviati dal 118. Allertato anche l'elisoccorso. Sul posto intervenuti i carabinieri.

L'incidente è avvenuto intorno alle 9.30. Accertamenti in corso per chiarire la dinamica dello scontro.



