'Pietà. La notte di Michelangelo', lettura in onore card.Betori

Sarà Sergio Rubini, attore, regista, sceneggiatore, a dare voce a 'Pietà. La notte di Michelangelo'. Una lettura, accompagnata da immagini, che l'Opera di Santa Maria del Fiore, Toscana Oggi e Radio Toscana offrono in omaggio al cardinale Giuseppe Betori, in segno di gratitudine per i suoi sedici anni alla guida della Chiesa fiorentina. L'appuntamento è per venerdì 14 giugno alle 21, nella cattedrale di Santa Maria del Fiore. L'ingresso è libero, su prenotazione: sarà possibile prenotare dal 7 giugno 2024 sul sito duomo.firenze.it alla sezione eventi (qui il link: https://duomo.firenze.it/it/eventi/11124/sergio-rubini-legge-pie ta-la-notte-di-michelangelo ). Il testo, scritto da Riccardo Bigi, racconta la notte in cui Michelangelo, anziano e malato, lavora nella sua casa romana alla Pietà che oggi si conserva al Museo dell'Opera del Duomo.

Il testo, si spiega, cerca "di raccontare anche l'anima di Michelangelo, la profonda religiosità che pervade i suoi lavori, e offre una riflessione sui temi della pietà divina e della pietà umana, della salvezza, del perdono. La Pietà Bandini è una delle opere che meglio rappresentano l'umanesimo cristiano. Per questo fu scelta tra i simboli del Convegno nazionale della Chiesa italiana che nel 2015 portò a Firenze Papa Francesco, e che aveva per titolo 'In Gesù Cristo il nuovo umanesimo'. Da qui è nata l'idea di offrire questa lettura come omaggio al cardinale Betori che tante volte nel suo magistero ha parlato di come nel volto di Cristo possiamo vedere il vero volto dell'uomo".



