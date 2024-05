La sostenibilità al centro del forum Elle active a Firenze

Seconda edizione a Firenze di Elle Active! Getting Greener la sostenibilità è un percorso, forum dedicato all'ambiente. L'appuntamento è per domani 26 maggio dalle 10 alle 20 al Cinema La Compagnia di via Cavour 50: in programma tavole rotonde e interviste, tra gli ospiti Silvia Grandi, Enrico Giovannini, Mario Cucinella, lo chef stellato Fulvio Pierangelini, Drusilla Foer e Benedetta Porcaroli.

L'evento, aperto al pubblico e gratuito, vuole essere "un confronto aperto al pubblico che coinvolgerà istituzioni, aziende, esperti, associazioni, artisti che quotidianamente si impegnano in percorsi concreti verso un futuro diverso".

Tema della seconda edizione il cambiamento legato alla crisi climatica, affrontato da molteplici punti di vista: dalla scienza, alla moda, dall'imprenditoria al mondo dello spettacolo perchè "il messaggio e chiaro: ognuno è chiamato a dare il proprio contributo verso lo sforzo comune per invertire la rotta". "La sostenibilità, non solo ambientale, ma anche economica e sociale è la sfida chiave del nostro tempo e fa parte del Dna di Elle", commenta il suo direttore Massimo Russo.

Il forum stasera avrà un'anticipazione con un cocktail di apertura con i protagonisti dell'incontro a cui seguirà la proiezione del film inchiesta Food for Profit di Giulia Innocenzi con l'intervista del direttore Massimo Russo a Lorenzo Mineo, curatore delle investigazioni a Bruxelles per il lungometraggio oltre che coordinatore dell'ufficio europeo di Eumans.



