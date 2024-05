Giornata Adsi, in Toscana aprono oltre 100 dimore storiche

Sono oltre cento le dimore storiche aperte in tutta la Toscana domenica 26 maggio per la XIV Giornata nazionale Adsi, l'Associazione che le riunisce.

Castelli, rocche, ville, parchi e giardini saranno visitabili gratuitamente tra Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, nelle Terre di Pisa, a Pistoia e a Siena.

La Giornata nazionale Adsi, si ricorda, "è l'occasione per riscoprire le bellezze nascoste del nostro Paese. Facendo visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d'Italia, non solo sarà possibile godere di un patrimonio artistico e culturale troppo spesso ignorato, ma anche cogliere l'immenso valore sociale ed economico che la rete di dimore storiche rappresenta. Esse costituiscono un perno fondamentale per le economie dei borghi in cui si trovano. Il 54% di tali immobili è situato in piccoli comuni con una popolazione inferiore a 20.000 abitanti e, nel 28% dei casi, addirittura sotto i 5.000 residenti".

Per l'elenco delle dimore visitabili in Toscana: https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/ 414406/xiv-giornata-nazionale-domenica-26-maggio-2024-qui-lelenc o/?lan=it#navTabContent.



