Teatro, Politeama Pratese rilegge i classici in 20 titoli

Svelata la stagione 2024-2025 del Teatro Politeama Pratese, ricco programma con 20 titoli di prosa, danza, musical, di cui 12 in abbonamento, per 36 serate di spettacolo da ottobre ad aprile. Tra i protagonisti Antonio Albanese, Neri Marcorè (al debutto nel musical su Sherlock Holmes), Milena Vukotic, Enzo Decaro, Alessandro Haber, Ottavia Piccolo, Rocco Papaleo, Andrea Pennacchi, Alessio Boni, Gianni Fantoni e poi Pamela Villoresi, che tornerà nella sua Prato con 'Guerra e pace'. Il primo sipario d'autunno si aprirà con Drusilla Foer protagonista di Venere Nemica (15-16 ottobre).

L'immagine abbinata al cartellone, spiega una nota, racchiude l'alfa dell'alfabeto greco e il segno grafico della posta elettronica per dare il senso di 'Classico e/è contemporaneo', ossia il titolo della prossima stagione "che valorizza la rilettura dei classici, in una sintesi di leggerezza e profondità". Simboli che si affacciano dalla cupola apribile di Pierluigi Nervi che sovrasta il Politeama. E che vigileranno su Omero, Molière, Goldoni, Gogol' e Tolstoj, Svevo e Pirandello, ma anche un classico del vaudeville come Feydeau e un classico della risata come Fantozzi, che "s'intrecciano in una trama ideale fatta di leggerezza e profondità". La campagna abbonamenti prende il via oggi. Fra le novità annunciate, i lavori per migliorare l'acustica e gli spazi fra le sedute, per un teatro più accogliente e confortevole. Obiettivo, migliorare la stagione da poco archiviata che ha fatto quasi 20.000 presenze (+14% rispetto alla precedente).



