'I pittori della Metacosa' in mostra a Viareggio

"I Pittori della Metacosa" è la nuova mostra promossa a Viareggio dal Comune, in collaborazione con l'Adac di Modena, per esaltare le attività di sette illustri artisti - Giuseppe Bartolini, Giuseppe Biagi, Gianfranco Ferroni, Bernardino Luino, Sandro Luporini (celebrato pittore e storico paroliere di Giorgio Gaber), Lino Mannocci e Giorgio Tonelli - le cui opere saranno esposte alla Galleria Gamc dall'1 giugno al 13 ottobre. Curata da Adriano Primo Baldi, e arricchita dal saggio critico di Luca Pietro Nicoletti, la rassegna rievoca questo sodalizio che si riunì nel 1979 con un manifesto per sottolineare l'importanza della ricerca artistica comune e la stima reciproca. Gli artisti della Metacosa animarono l'ambiente culturale milanese negli anni '80, operando nello studio di Gianfranco Ferroni e dando vita al movimento di tendenza chiamato 'Metacosa'. La loro prima mostra a Brescia nel 1979, curata dal famoso critico Roberto Tassi, segnò l'inizio di una serie di esposizioni celebri a Milano, Bergamo, Vicenza e in molte altre città. Un momento significativo fu la mostra 'Fenomenologia della Metacosa' allo Spazio Oberdan di Milano nel 2004, curata da Philippe Daverio, evento che segnò il debutto di Daverio come curatore. E ora, la nuova mostra viareggina si ispira al progetto ideato da Daverio vent'anni fa. Le opere rappresentano l'intero percorso della loro attività, dal 1979 fino ad oggi.

L'evento viene celebrato "come una vittoria della cultura e della pluralità artistica" ed "offre un'opportunità senza precedenti di immergersi nell'universo affascinante di artisti del Secondo Novecento che hanno resistito alla marea delle avanguardie per abbracciare una visione unica e audace della pittura figurativa".



