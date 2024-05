I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 10:20 in piazza del Duomo per il soccorso a un turista colto da malore mentre si trovava nella Cupola di Brunelleschi. Inviata la squadra di terra e il personale specializzato Saf e l'autoscala di cui poi non è stato necessario l'utilizzo. L'uomo, dopo una valutazione sanitaria, è stato aiutato nello scendere a piedi per essere poi trasportato dai sanitari al pronto soccorso per accertamenti.



