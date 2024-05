Dai set di Hollywood 117 oggetti al Museo del Cinema di Torino

Dalla piuma di Forrest Gump alla bacchetta magica di Harry Potter, dal casco degli Stormtrooper di Guerre stellari fino alla pallottola di Matrix: 117 oggetti originali di scena, costumi e memorabilia, provenienti dai set cinematografici hollywoodiani, sono i protagonisti della mostra Movie Icons. Oggetti dai set di Hollywood, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema con Theatrum Mundi e ospitata dal 29 maggio al 13 gennaio 2025 all'interno della Mole Antonelliana.

Curata da Domenico De Gaetano, direttore del Museo del Cinema di Torino, e da Luca Cableri, direttore della galleria Theatrum Mundi di Arezzo, la mostra sarà inaugurata il 28 maggio alla presenza degli scenografi tre volte vincitori del Premio Oscar Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo.

"L'obiettivo del Museo del Cinema è duplice: da un lato fare mostre spettacolari che attirino il grande pubblico e dall'altro ideare proposte che fidelizzino il pubblico più giovane. Ogni visitatore troverà oggetti iconici capaci di farlo viaggiare nel tempo e nelle emozioni" commenta il presidente Enzo Ghigo.

"Collezionare, tornare agli oggetti, al loro potere di trasmettere significati, emozioni e conoscenza significa anche analizzare e raccontare il backstage del cinema, i mestieri creativi della settima arte, l'evoluzione del costume e in ultimo quella del collezionismo stesso" osserva De Gaetano.

"Sono onorato che la mia collezione venga ospitata in un museo unico al mondo. La passione che mi ha spinto a raccogliere questi oggetti di cinema è la stessa che ho ritrovato nello staff del museo e che mi ha convinto a esporli per la prima volta al pubblico. Per me è un sogno che si realizza" aggiunge Cableri.

Il 28 maggio il Museo del Cinema ospiterà una speciale Masterclass nell'Aula del Tempio della Mole Antonelliana, tenuta da Ferretti e Lo Schiavo. A loro sarà consegnato il Premio Stella della Mole che il Museo conferisce alle più rappresentative eccellenze del panorama cinematografico internazionale contemporaneo.



