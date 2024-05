I Vigili del fuoco sono intervenuti a Livorno la notte scorsa per l'incendio di un'autovettura e per il conseguente coinvolgimento nel rogo di altre due che si trovavano nelle vicinanze. L'incendio è avvenuto a Livorno in via del Leone all'angolo con via Adriana intorno alle 3.30. Non risultano persone coinvolte. Le cause delle fiamme sono in corso di accertamento.



