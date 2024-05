Crolla parte del tetto di un liceo a Viareggio,nessun ferito

Crollo di una porzione di tetto nella succursale del liceo scientifico Barsanti e Matteucci di Viareggio (Lucca): nessuno è rimasto ferito. Tutto si è verificato intorno alle 9:30 ed è stato causato, spiega la Provincia di Lucca, dal cedimento di una trave della copertura con conseguente "caduta di una porzione di tetto sul solaio/soffitto sottostante su cui si sono depositati detriti e tegole rotte. In virtù di questo docenti e alunni" di una classe che si trova al secondo piano, "hanno sentito il forte rumore del crollo, senza che gli spazi interni della aule fossero interessate da segni di pericolo visibili. I detriti sono rimasti tra il tetto e il sottotetto che ha svolto la sua funzione di sicurezza".

La Provincia spiega che l'aula della classe "sarà interdetta fino a data da destinarsi". In questi giorni le ditte incaricate dalla Provincia "interverranno per mettere in sicurezza provvisoria la porzione di edificio interessata dal cedimento e coprire il 'buco' creatosi per impedire infiltrazioni di acqua piovana. Successivamente l'ente di Palazzo Ducale elaborerà un progetto di ripristino e messa in sicurezza definitivo con relativo stanziamento delle risorse economiche necessarie".

Sulle cause del cedimento al momento - prosegue la Provincia - i tecnici "non si esprimono e si dichiarano abbastanza increduli perché le verifiche effettuate non hanno evidenziato segni di infiltrazioni d'acqua né di umidità, né sono emersi altri elementi critici".

Sul posto intervenuti vigili del fuoco, commissariato di polizia e amministrazione provinciale: tra i presenti anche il presidente della Provincia Luca Menesini.



