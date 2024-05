Colpo del Verona, batte Fiorentina e conquista 3 punti salvezza

Colpo del Verona che batte 2-1 la Fiorentina e conquista tre punti importantissimi in chiave salvezza. In classifica gli scaligeri salgono a 34 punti, cinque in più dalle terzultime Udinese e Sassuolo. I friulani devono però ancora giocare una partita. I viola con 50 punti - gli stessi del Napoli ma con una migliore differenza reti - sono fermi all'ottavo posto, l'ultimo valido per la qualificazione alla Conference League.

I rossoblu sbloccano la gara con Lazovic al 13' ma subiscono il pareggio di Castrovilli al 42'. Nella ripresa decisivo il gol di Noslin al 14'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA