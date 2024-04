Rapporto uomo-cibo è il filo dei Dialoghi di Pistoia 2024

È dedicata alla nutrizione la 15/a edizione di 'Dialoghi di Pistoia', festival di antropologia del contemporaneo promosso da Fondazione Caript e Comune, diretto da Giulia Cogoli, che si terrà dal 24 al 26 maggio. 'Siamo ciò che mangiamo? Nutrire il corpo e la mente' è il filo guida di riflessioni di antropologi, storici, filosofi, scienziati, scrittori, artisti, psicologi, persino cuochi, in 55 appuntamenti dove si approfondisce la relazione col cibo.

Saranno indagate le modalità con cui, nella storia dell'umanità fino ad ora, ogni società costruisce e trasforma la propria idea di alimentazione. Si parlerà quindi del rapporto con il cibo, di sostenibilità, di prevenzione, di come gli alimenti hanno viaggiato e come cambieranno in futuro.

"Con decine di appuntamenti e ospiti di alto profilo, il festival affronterà tanti temi attorno ai quali si gioca una buona parte del futuro dell'umanità - dichiara Lorenzo Zogheri, presidente di Fondazione Caript - Per approfondirli abbiamo scelto la chiave del cibo che è un argomento che incontra la sensibilità dei giovani. A loro abbiamo pensato come interlocutori privilegiati, per offrire opportunità di riflessione e di crescita culturale, oltre che un contributo significativo allo sviluppo del nostro territorio vista l'attenzione che il festival richiama su Pistoia a livello nazionale".

"Inaugura gli eventi la filosofa Michela Marzano e chiuderemo con Antonio Manzini e Marco Aime - spiega Giulia Cogoli - Abbiamo un concerto di due grandissimi jazzisti, Paolo Fresu e Omar Sosa, e uno spettacolo musicale con Peppe Servillo e Natalio Mangalavite dedicato a Tiziano Terzani nel ventennale della morte". "Mi sembra che il tema della nutrizione e del cibo - afferma il sindaco Alessandro Tomasi - non sia solo neidibattiti a Pistoia ma argomento centrale europeo: abbiamo visto le recenti proteste degli agricoltori, che ci raccontano di un mondo che fa fatica e della necessità di una transizione ecologica e dell'abbandono dell'uso della chimica". Inoltre, il Premio Dialoghi di Pistoia 2024 è assegnato a Corrado Augias. La consegna avverrà il 25 maggio (ore 21) in piazza Duomo.



