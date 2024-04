Liberazione, rete europea di luoghi-simbolo si amplia in Toscana

La rocca di Sommocolonia, vicino a Barga (Lucca), è entrata ufficialmente nella rete dei Vector di Liberation Route Europe che unisce simbolicamente Paesi e persone in Europa per preservare il patrimonio storico-culturale sulla Seconda Guerra Mondiale. Sul posto è stato installato il simbolo che segnala i principali luoghi della Liberazione in Europa. Si chiama Floor Vector ed è disegnato dall'architetto polacco Daniel Libeskind per i Sentieri della Liberazione in Europa (Liberation Route Europe- Lre). Lo ha acquistato l'Associazione Lre Italia col sostegno finanziario dell'Ambasciata della Germania attraverso il Fondo Italo-Tedesco per il Futuro, nell'ambito del progetto "Liberation Route Europe's Trails in Italy".

L'iniziativa prelude a quella del prossimo 16 giugno quando prende il via il progetto 'Percorsi della Memoria' ideato dall'Associazione Linea Gotica-Officina della Memoria per far conoscere i luoghi chiave dove si è combattuto per liberare l'Italia dagli occupanti tedeschi. "Percorsi della Memoria" prevede otto itinerari tra il 16 giugno e il 27 ottobre, toccando località storiche in Toscana, Emilia-Romagna e Marche, tra cui Barga con Sommocolonia, e poi Cireglio, Castel D'Aiano, Trignano di Fanano, Monte Sole, Grizzana, Marzabotto, Monzuno, Gemmano, Monte Catarelto - Castiglione dei Pepoli e Monte Calderaro. La tappa di Sommocolonia, in programma per il 16 giugno, condurrà i viaggiatori tra gli eventi del 26 dicembre 1944 quando le truppe italo-tedesche scatenarono l'operazione 'Wintergewitter', causando nella zona la distruzione di oltre il 60% delle abitazioni e la morte di oltre 100 persone tra cui sette civili. Nell'occasione sarà rievocata la storia del tenente statunitense John Robert Fox della 92/a Divisione Buffalo Soldiers, che sacrificò la sua vita per fermare un contrattacco tedesco sulla Linea Gotica nella Valle del Serchio.





