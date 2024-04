Italiano, Bello ripartire dopo la delusione Coppa Italia

''La soddisfazione più grande è stata ripartire dopo una delusione che ci ha resi molto tristi.

Avevamo bisogno di una vittoria per preparare bene la partita col Bruges, sono soddisfatto''. Così Vincenzo Italiano dopo il 5-1 inflitto al Sassuolo che ha permesso alla Fiorentina di agguantare il Napoli all'ottavo posto. ''Adesso concentriamoci sulla Conference, ci aspetta una squadra tosta - ha proseguito il tecnico viola - Cominceremo a prepararci nel migliore dei modi, ci teniamo tutti molto''. Intanto il presidente Rocco Commisso ha annunciato che farà di tutto per esserci giovedì prossimo per la semifinale d'andata di Conference.

Poi ancora Italiano, su Nico Gonzalez autore di una doppietta: ''E' una cosa importante, sono convinto che Nico a questi livelli e con questa condizione mentale possa essere capace di tutto - ha detto il tecnico dei viola -. Obiettivi in campionato? Abbiamo lo stesso rullino del girone d'andata e dobbiamo continuare''.

Clima diverso in casa Sassuolo, una sconfitta pesante come la classifica: gli emiliani sono sempre più invischiati nella lotta per non retrocedere. ''Sono d'accordo con chi dice che abbiamo fatto una brutta figura - ha ammesso Davide Ballardini -, se itifosi ci hanno contestato, hanno ragione. Ma so quanto i giocatori ci tengono e probabilmente per questo faticano ad esprimere ciò che vorremmo. Bisogna avere un'altra determinazione e un altro atteggiamento. Mi assumo le mie responsabilità, poi è chiaro che, con tutti i nostri pregi e difetti, è necessario affrontare gli avversari con uno spirito completamente diverso. Come allontanare il brutto pensiero della retrocessione? L'unico modo è affrontare con grinta questa situazione, bisogna giocare con furore. Non è servito il ritiro pre-gara?Volevamo soltanto dare un segnale e far capire che ci teniamo tanto''.



