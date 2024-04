Spettacoli e libri per il Festival dell'umorismo a Livorno

Tre giorni di spettacoli dal vivo, panel, rassegne stampa satiriche e presentazioni di libri per 'Antani. Comicità e satira come se fosse', il festival sull'umorismo che si svolge dal 24 al 26 maggio a Livorno, con la direzione artistica di Luca Bottura. Tra gli ospiti annunciati ci sono Massimiliano Loizzi, Francesca Schianchi, Paolo Jannacci, Brenda Lodigiani, Guido Catalano, Cochi Ponzoni e Paolo Camilli. Novità dell'edizione 2024, si spiega in una nota, è la call to action rivolta al pubblico del festival che sul sito www.festivalantani.it ha visto votare con un click le candidature preferite da portare sul palco della serata finale.

Tra gli eventi in programma la rassegna stampa indoor con i giornalisti Alessandro Sallusti, il direttore Bottura e Marianna Aprile, l'evento 'Ride meme chi ride ultimo' una panoramica nelle nuove frontiere social della risata 2.0 in compagnia di Filosofia Coatta, Hipster Democratici e Grazie Sambruna e lo spettacolo 'Il tour buonista' di e con Massimiliano Loizzi. Il 25 maggio il festival propone lo spettacolo 'Secondo lei' con Caterina Guzzanti e la partecipazione di Federico Vigorito, mentre domenica andrà in scena 'Satira e sogni', il panel omaggio a Sergio Staino a cura di Michele e Ilaria Staino.

"La tre giorni - spiega Bottura - sarà un'occasione per celebrare l'irriverenza, il pensiero laterale e tutto quello che porta un sorriso ma che non interrompe il rapporto con i neuroni. Sul palco quindi nuovi e vecchi amici di Antani che rendono il cartellone 2024 davvero imperdibile tra stand-up comedy, le tradizionali rassegne stampa, presentazioni di libri e infine la consegna degli ambitissimi premi Antani".



