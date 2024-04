A Mostra dell'artigianato Firenze 530 espositori da 32 paesi

Saranno 530 gli espositori della Mostra internazionale dell'artigianato (Mida) a Firenze, in crescita del 18% rispetto al 2023. L'iniziativa, presentata oggi, è in programma dal 25 aprile all'1 maggio alla Fortezza da Basso di Firenze.

Su una superficie espositiva di circa 34mila metri quadrati, imprese artigiane, designer, progettisti, giovani maker e start up metteranno in mostra numerose proposte di vari settori merceologici (abbigliamento e accessori, complementi di arredo, design e innovazione, oreficeria, gioielleria e bigiotteria, bellezza e benessere, artigianato internazionali) e dell'enogastronomia. Oltre al numero di espositori, questa 88ma edizione vede aumentare anche i paesi esteri partecipanti: sono 32 rispetto ai 28 del 2023. Da segnalare la partecipazione di tre grandi collettivi di artisti cinesi, l'ampia partecipazione di artigiani/artisti provenienti dall'Iran (nel cui spazio esporranno anche cinque artigiani provenienti dall'est dell'Iraq) e di una cooperativa di 25 artigiane dell'Egitto, che porteranno in fiera i loro manufatti in tessuto realizzati con la tecnica del Talli, un'antica forma di ricamo con filo metallico. Novità assoluta dell'edizione 2024 sarà la contemporaneità con la nona edizione del Salone dell'arte e del restauro, il principale evento fieristico in Italia nel campo della conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale. Spazio anche ad artigianato e design, con un percorso conoscitivo tra video installazioni e oggetti di design e manufatti d'artigianato collegati alle bellezze paesaggistiche e architettoniche della Toscana e dell'Italia. In programma anche eventi come mostre, convegni, workshop e lavorazioni in diretta.

Tra le rassegne c'è 'La mostra in mostra', dedicata ai mestieri artigiani per il teatro con pezzi storici dell'archivio del Maggio Musicale, come modellini di scenografie, foto, bozzetti, documenti e costumi di scena. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sottolinea che è "una mostra che non è solo qualità ma anche quantità", auspicando anche per le prossime edizioni "un aumento degli stand sia a livello nazionale che internazionale".



