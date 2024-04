Pierre-Louis Mascia debutta in passerella a Pitti Uomo

L'universo eclettico di Pierre-Louis Mascia, fondato nel 2008 dallo stilista francese con un passato da illustratore, debutta in passerella in occasione di Pitti Uomo 106 (in programma a giugno a Firenze).

Prevista giovedì 13 giugno, sarà la prima sfilata nella storia della griffe, da molte stagioni presente a Pitti Uomo con le sue collezioni fatte di graffissi e stampe floreali.

"Sono molto felice di presentare la mia collezione in questo format per me inedito proprio a Pitti, che in questi sedici anni è stato fondamentale per lanciare molte delle mie collezioni - spiega il designer -. È una grande opportunità per trasmettere il mio amore per ciò che è bello e per esprimere la mia visione creativa che racchiude natura, cultura, arte e moda". Un mix caro a Pierre-Louis Mascia, diventato stilista anche grazie ala collaborazione con i fratelli Uliassi, proprietari della storica stamperia serica Achille Pinto di Como. La collezione è iniziata con una serie di sciarpe, per poi crescere in una vera e propria proposta di lifestyle che include abbigliamento e accessori. Il collage è il metodo preferito per creare intricati motivi grafici e stampe.



