A Firenze 106 spaccate nel 2024, 53 denunciate

Gli esiti dei servizi disposti per contrastare il fenomeno delle spaccate nel Quartiere 1 sono stati al centro del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato alla presenza delle associazioni di categoria. DAL 1/o gennaio al 31 dicembre 2023 nel Quartiere 1 sono state denunciate 167 spaccate su 313 eventi, dal 1/o gennaio al 12 aprile 2024 ne sono state denunciate 53 su 106 eventi.

In particolare, lo scorso anno nel quadrimestre gennaio-aprile si registrarono zero spaccate mentre quest'anno, nel periodo gennaio-12 marzo, sono state 40; nel quadrimestre maggio agosto 2023 furono 33 e in quello settembre-dicembre furono 131. Tredici, invece le spaccate messe a segno dal 13 marzo al 12 aprile 2024.

Per quanto riguarda i servizi di controllo del territorio, con particolare riguardo alle zone della stazione Smn, via Palazzuolo, Fortezza da Basso e del parco delle Cascine ne sono stati effettuati 21 interforze nel corso dei quali sono state controllate 4.300 persone, 12 gli arresti, 44 le denunce, 934 i veicoli controllati e 72 esercizi pubblici controllati.

Inoltre, grazie ai mirati servizi disposti nel solo Quartiere 1, sono state arrestate 17 persone Per il contrasto al fenomeno delle merci contraffatte, delle vendite abusive e dei fenomeni di accattonaggio e di bagarinaggio a Firenze e provincia la guardia di finanza dal 1/o gennaio ad oggi ha controllato 52 esercizi commerciali. Di questi 39 hanno presentato criticità. Sequestrati 38.178 prodotti contraffatti. Ed ancora i servizi per il contrasto al fenomeno dell'illecito bagarinaggio per accedere aglla Galleria degli Uffizi e alla Galleria dell'Accademia.

Infine, nel mese di marzo, la polizia locale per contrastare l'abusivismo commerciale, solo nel mese di marzo ha effettuato 248 sequestri per un totale di 5334 pezzi di merce contraffatta.





