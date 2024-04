Tir a fuoco sull'A1, autostrada riaperta nelle due direzioni

È riaperta in entrambe le direzioni l'autostrada A1, che era stata chiusa tra Arezzo e Valdarno dopo l'incidente in cui è rimasto coinvolto un mezzo pesante che è andato a fuoco. Alle 18.30 è stato riaperto il traffico in direzione di Firenze, circa un'ora dopo quello verso Roma. Si procede con una corsia per ogni senso di marcia e si registrano ancora 14 chilometri di coda verso Roma e 4 verso Firenze. Lo rende noto Autostrade per l'Italia sottolineando che continuano le attività della task force di Aspi, impegnata nel ripristino delle barriere di sicurezza e della pavimentazione nella carreggiata sud interessata dall'incidente.



