Cgil e Uil, 'oggi in Toscana ottima adesione allo sciopero'

"I primi dati sullo sciopero dicono dell'ottima riuscita della protesta". E' quanto affermano in una nota Cgil e Uil della Toscana, a proposito dello sciopero nazionale di 4 ore (8 ore per il settore edile) indetto per oggi, parlando di "presìdi e cortei molto partecipati nei territori della regione", mentre a Firenze ha avuto luogo l'assemblea generale di Cgil Toscana e di Uil Toscana.

Secondo i sindacati si è registrata "una altissima adesione (punte del 90%) nella cave lucchesi e carraresi, alta adesione media nel metalmeccanico, buona adesione nell'edilizia, adesione importante nei servizi (sul 70%), buona adesione in commercio e turismo, adesione media tra il 70 e l'80% tra in pelletteria-elettrico-calzaturiero-vetro-gomma plastica, buona adesione (con punte del 100%) in merci e logistica".

Per il segretario generale della Uil Toscana, Paolo Fantappiè, la mobilitazione andrà avanti "non solo sulla sicurezza, ma anche per un lavoro stabile e di qualità, per una sanità veramente pubblica e universale, per un fisco equo e in generale per un nuovo modello sociale". Dalla Toscana, ha aggiunto il segretario generale della Cgil regionale Rossano Rossi, "si alza un messaggio forte verso il Governo e le controparti: ascoltateci".



