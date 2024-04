Volontariato, Pallium incontra soci e simpatizzanti a Firenze

Un incontro a Firenze sul volontariato, che è "vita, impegno e gratificazione". A organizzarlo è Pallium, l'organizzazione di volontariato che fornisce assistenza domiciliare ai malati oncologici o affetti da patologie neurologiche: si terrà il 12 aprile alle 17 nella sala Ballerini a Montedomini.

L'incontro è "con i soci, i volontari, i simpatizzanti e gli amici per condividere gli obiettivi e le iniziative del 2024". "Per portare avanti la nostra attività - spiega Pallium -, abbiamo bisogno della collaborazione di tutti. Il valore aggiunto su cui possiamo contare è il contributo di soci, volontari, simpatizzanti e amici che si impegnano in prima persona e che possono essere i veicoli di promozione e di coinvolgimento nel territorio fiorentino"



