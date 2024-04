Subsonica in concerto domani al Mandela Forum di Firenze

Subsonica in concerto domani sera a Firenze al Mandela Forum. Il tour della band torinese segue il loro decimo album in studio "Realtà Aumentata", uscito lo scorso gennaio.

"Realtà Aumentata è un album che ha rinsaldato unanimemente il legame con i nostri e le nostre 'terrestri', come non succedeva da tempo - spiega la band in una nota -. Pertanto, per fare spazio ai nuovi brani senza nulla togliere al nostro storico, suoneremo la scaletta più ampia e articolata di sempre". La produzione del live vede un approccio multidisciplinare in cui le varie tecnologie lavorano in sinergia, per raccontare attraverso forme inedite il mondo della band, esaltando l'identità di ciascuno dei cinque componenti. Su un palco largo oltre venti metri e di oltre quattro metri di profondità progettato da Jordan Babev - a cui poi si aggiungono schermi e fondale, per arrivare quindi a una profondità finale una decina di metri -, si nascondono cinque pedane autonome mobili che si muovono fino a raggiungere i cinque metri di altezza. La dimensione del distacco dal palco da una parte richiama il concept di "Realtà Aumentata", dall'altra permette una visione interessante del concerto anche dalle tribune, ridefinendo così la visione canonica di uno show. Sul palco fiorentino la band ospiterà Fabio Celenza, musicista e autore di doppiaggi parodistici comico-nonsense e che, per l'occasione, ha doppiato la band in una versione inedita della canzone 'Scoppia La Bolla'.



