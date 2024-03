Operaio schiacciato mentre manovra ragno meccanico, è grave

Grave incidente sul lavoro vicino a Firenze, in località Sieci di Pontassieve, per un operaio di 36 anni rimasto schiacciato nelle manovre di un ragno meccanico, che è un mezzo cabinato per il sollevamento di materiale ferroso. L'uomo si trovava all'interno. L'operaio è stato portato in codice rosso dal 118 all'ospedale di Careggi con traumi da schiacciamento subiti per il ribaltamento del ragno.

Il paziente, riferisce la Asl, era stabile con parametri nella norma quando lo hanno portato via.

Secondo quanto ricostruito, è stato subito soccorso dagli altri operai presenti, che hanno attivato 118, vigili del fuoco e carabinieri. Sul posto sono andati i tecnici della Asl del Dipartimento della sicurezza e prevenzione luoghi lavoro che hanno avviato accertamenti. Il mezzo è stato posto sotto sequestro. L'incidente è avvenuto stamani.



