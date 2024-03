Lavori antisismici alla Basilica di San Miniato al Monte

L'Agenzia del Demanio ha pubblicato un avviso esplorativo per affidare i lavori di messa in sicurezza sismica, comprensivi del restauro lapideo della facciata principale, della Basilica e del Campanile di San Miniato al Monte a Firenze, individuata nell'elenco delle opere da finanziare nell'ambito del Pnrr. L'intervento è stato inserito dal Segretariato Generale del Ministero della Cultura nella misura di finanziamento 2.4 del Pnrr "Messa in sicurezza antisismica dei luoghi di culto", nell'ambito del programma europeo NextGenerationEU, per un importo complessivo di 3.630.000 euro.; I lavori partiranno in autunno e avranno una durata di circa un anno e prevedono la messa in sicurezza della facciata della basilica e dei paramenti del campanile, oltre che interventi sulle coperture, il consolidamento di murature e colonne e l'installazione di un sistema di monitoraggio. Gli operatori economici interessati a presentare la candidatura hanno tempo fino alle ore 13 dell'8 aprile.

La Basilica di San Miniato è un capolavoro dell'architettura romanica toscana dell'XI secolo sulla collina di Monte alle Croci, sopra la città di Firenze. Si contraddistingue per la facciata in marmi di Carrara e verde di Prato, la cui composizione classicheggiante e geometrica a intarsi marmorei bicromi ha avuto influssi nell'architettura regionale, ma anche nella codifica degli stilemi rinascimentali. L'interno è a tre navate separate da arcate su colonne. In fondo si trova il presbiterio rialzato sulla cripta e l'abside con il grande mosaico del catino. Sul presbiterio spiccano il pulpito e i plutei finemente decorati a intarsi e, sul retro, il coro ligneo. Al centro campeggia la Cappella del Crocifisso di Michelozzo. Sulla navata sinistra si apre la Cappella del Cardinale del Portogallo.



