Eric Clapton al Lucca summer festival, unica data italiana

Eric Clapton tra gli ospiti del Lucca summer festival. Il leggendario chitarrista inglese si esibirà a Lucca, a 18 anni dalla sua ultima esibizione al festival lucchese, il 2 giugno: sarà il suo unico concerto italiano del 2024, nellarea delle Mura storiche.

Clapton salirà sul palco con la sua band per eseguire dal vivo tutti i successi di una carriera lunghissima che lo ha visto leader di band storiche come Cream, Derek and The Dominos e Yardbirds.

Il concerto di Clapton aprirà il festival che quest'anno vedrà tra gli altri ospiti Ed Sheeran, Swedish House Mafia, Tedua, Geolier, The Smashing Pumpkins + Tom Morello, Rod Stewart, Calcutta, Lenny Kravitz, Diana Krall, John Fogerty, Salmo & Noyz, Mika, Sam Smith, Duran Duran, Toto + Marcus Miller, Gazzelle



